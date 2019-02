Lady Gaga stellt sich nach Grammy-Shitstorm hinter Cardi B

Mittwoch, 13. Februar 2019 10:26 Uhr

Lady Gaga setzt sich für Cardi B ein, nachdem diese von Online-Trollen beleidigt wurde. Die ‚Bodak Yellow‘-Interpretin wurde am Sonntagabend für ihre LP ‚Invasion of Privacy‘ bei den Grammy-Awards als erste Frau mit dem Preis für das beste Rap-Album ausgezeichnet.

Nach der Show verteidigte sie ihren Sieg in den sozialen Netzwerken und musste sich dort vielen boshaften Kommentaren stellen. Letztendlich waren die Internet-Hater wohl zu viel für Cardi, die sich dazu entschloss, ihren Instagram-Account zu deaktivieren.

Quelle: instagram.com

„Es ist so hart, eine Frau in diesem Business zu sein“

Nun setzt sich ihre Kollegin Lady Gaga für sie ein. Auf Twitter schrieb sie: „Es ist so hart, eine Frau in diesem Business zu sein. Was es bedeutet, wie hart wir arbeiten, trotz respektloser Herausforderungen, einfach um Kunst zu machen. Ich liebe dich, Cardi. Du verdienst deine Preise. Lasst uns ihren Kampf feiern. Lasst uns sie hochheben und ehren. Sie ist mutig.“

Quelle: instagram.com

Zuvor hatte Cardi ihren Award-Sieg gerechtfertigt. Auf Instagram schrieb sie, sie habe damals drei Monate lang im Studio übernachtet, fern von ihrer Familie. Zudem habe sie an Migräne gelitten. Die viele Arbeit habe letztendlich aber ein großartiges Album hervorgebracht: „Mein Album hat zweimal Platin bekommen und in allen Charts, die es gibt, war mein Album immer Top Ten. Ein Nummer-Eins-Album!“