Musik Lady Gaga verspricht brasilianischen Fans unvergessliche Show am Copacabana-Strand

Lady Gaga - Joker: Folie a Deux premiere 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2025, 18:00 Uhr

Lady Gaga sagt, es sei „eine große Ehre“, im Mai für ihre brasilianischen Fans in Rio de Janeiro zu performen.

Die 38-jährige Pop-Sängerin wird am 3. Mai ein großes Konzert am Copacabana Beach headlinen, ganz im Stil von Pop-Queen Madonna, die im vergangenen Jahr 1,6 Millionen Fans an diesem gleichen Ort begeisterte. Gaga kann es kaum erwarten, sich wieder mit ihren Little Monsters in Rio zu vereinen.

Gaga trat erstmals 2012 in Brasilien auf. Fünf Jahre später, 2017, war sie für Rock in Rio eingeplant, musste jedoch aufgrund schwerer Rückenschmerzen, die durch Fibromyalgie verursacht wurden, in letzter Minute absagen, was ihre Fans sehr enttäuschte. Am Freitag (21. Februar) postete Gaga auf X: „Es ist eine große Ehre, für Rio zu singen – die Fans in Brasilien waren während meiner ganzen Karriere Teil des Lebenssaftes der Little Monsters. Ich habe mich jahrelang darauf gefreut, für euch aufzutreten und war am Boden zerstört, als ich damals absagen musste, weil ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Euer Verständnis, dass ich diese Zeit brauchte, um zu heilen, bedeutete mir die Welt. Ich komme jetzt zurück, fühle mich besser denn je und arbeite so hart daran, sicherzustellen, dass diese Show eine ist, die ihr nie vergessen werdet. Macht euch bereit für CHAOS am Strand.“

Rios Bürgermeister Eduardo Paes bestätigte kürzlich Gagas Auftritt. Im Gespräch mit ‚RedeTV‘ sagte Eduardo: „Am 3. Mai, Lady Gaga in Rio de Janeiro – das ist das erste Mal, dass ich es bestätige.“ Er erklärte seinen Grund für die Einladung großer Stars in die Stadt: „Ich sehe diese großen Veranstaltungen so – sie beleben die Wirtschaft, schaffen Chancen und fördern die Stadt. Rio lebt von seinem Branding, seinem Image. Wir haben letztes Jahr Madonna hier gehabt, und dieses Jahr ist es Lady Gaga. Da, ich habe es gesagt.“

Gaga bereitet sich derzeit darauf vor, ihr mit Spannung erwartetes siebtes Studioalbum ‚Mayhem‘ am 7. März zu veröffentlichen. Das Album enthält die bisherigen Singles ‚Disease‘, ‚Die with a Smile‘ mit Bruno Mars und ‚Abracadabra‘.