Lady Gaga will endlich Kinder

Diese Offenbarung von Lady Gaga lässt uns aufhorchen: Die 33-Jährige ist bereit für Kinder! Würde sie dafür sogar ihre Karriere, und zum Beispiel ihr Engagement für ihre Beautymarke opfern?

Die „A Star Is Born“-Schauspielerin und Sängerin unterhielt sich darüber kürzlich mit den YouTube-Stars NikkieTutorials auf deren Kanal. Die Sängerin wolle ihren Wunsch, künftig Babys zu haben, verwirklichen. Natürlich hat sie aber auch große Pläne für ihre, sich ständig weiterentwickelnde, Musik- und Schauspielkarriere.

Quelle: instagram.com

Mehrere Kinder

„Mehr Musik, die nicht so schnell wieder in Vergessenheit gerät… alle möglichen Arten von Musik“, erklärte die Oscar-Preisträgerin im 27-minütigen Video zum Beispiel, als sie gefragt wurde, was ihrer Meinung nach in den nächsten 10 Jahren für sie passieren wird. Nun, da ist Wohl der Wunsch der Vater des Gedanken.

„Ich möchte mehr Filme machen, ich möchte Babys bekommen und ich möchte den Giganten ‚Home Laboratories‘ weiterhin zu der Make-up-Firma meiner Träume machen.“ Lady Gaga fuhr fort: „In diesem Moment lebe ich meine Inspirationen. Wenn ich inspiriert bin, mache ich Dinge sofort.“