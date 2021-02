Lady Gagas Bulldoggen wurden entführt

25.02.2021 18:28 Uhr

Großer Schock für Sängerin Lady Gaga: Laut US-Medienberichten wurde der Hundesitter ihrer drei Hunde bei einem Spaziergang überfallen und angeschossen. Zwei der Französischen Bulldoggen wurden anschließend entführt.

Der Hundesitter von Sängerin Lady Gaga (34, „A Star Is Born“) ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (gegen 22 Uhr Ortszeit) in Los Angeles überfallen worden, wie unter anderem das US-Portal „TMZ“ unter Berufung auf Polizeiquellen berichtet. Der 30-jährige Mann soll bei dem Überfall angeschossen worden sein, der Schütze nahm anschließend zwei der drei Hunde von Lady Gaga mit. Eine der Französischen Bulldoggen konnte fliehen und wurde später wohlauf gefunden.

Lady Gagas Bodyguard soll sich anschließend um den geretteten Hund gekümmert haben, die Sängerin befindet sich derzeit in Rom für Filmdreharbeiten. Der Hundesitter soll bereits auf dem Weg der Besserung sein. Der genaue Grund für den Überfall ist nicht bekannt. Auch ob der gesuchte Täter wusste, dass es sich um Lady Gagas Hunde handelt, steht noch nicht fest. Ein Sprecher der Sängerin bestätigte dem US-Magazin „People“, dass es sich bei den Hunden um Koji and Gustav handle. Die Sängerin biete 500.000 US-Dollar (rund 409.000 Euro) für Informationen und Hinweise zu dem Überfall.