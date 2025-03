Stars Lady Gagas größte Angst ist das Alleinsein

Lady Gaga - November 2021 - Famous - House of Gucci UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2025, 14:00 Uhr

Lady Gaga fürchtet sich am meisten davor, allein zu sein.

Die 38-jährige Popsängerin ist eine der meistverkauften Künstlerinnen aller Zeiten, aber Gaga hat zugegeben, dass sie sich in den ersten Jahren ihrer Musikkarriere isoliert fühlte. Daraus resultierte eine enorme Angst vor dem Alleinsein.

Die ‚Alejandro‘-Hitmacherin, die mit dem Tech-Unternehmer Michael Polansky verlobt ist, beichtete jetzt gegenüber der BBC: „Ich glaube, meine größte Angst war, das alleine zu machen – das Leben alleine zu machen. Und ich denke, das größte Geschenk war es, meinen Partner Michael zu treffen und mit ihm im Chaos zu sein.“ In den letzten Jahren hat Gaga außerdem erkannt, dass sie keine „Trennlinie“ zwischen ihrem Privat- und Berufsleben haben muss. Die Sängerin, die 2008 ihr Debütalbum ‚The Fame‘ veröffentlichte, erklärte: „Ich denke, was ich tatsächlich erkannt habe, ist, dass es gesünder ist, keine Trennlinie zu haben und diese beiden Dinge in einen ganzen Menschen zu integrieren. Das Gesündeste für mich war es, mir einzugestehen, dass ich eine Künstlerin bin und dass es meine Entscheidung war, ein künstlerisches Leben zu führen.“

Sie liebe das Songwriting und das Musizieren, das Proben, die Choreografie, die Bühnenproduktion, die Kostüme, die Beleuchtung und die Show und wolle all das nicht von ihrer Privatperson trennen: „Das ist es, was es bedeutet, Lady Gaga zu sein. Es ist die Künstlerin hinter allem.“ Gaga betrachtet ihr neues Album ‚Mayhem‘ als einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere und die Sängerin glaubt, dass sie das Eigentum an ihrer Musik zurückerobert hat. Sie erzählte: „Als ich jünger war, versuchten die Leute, die Lorbeeren für meinen Sound oder mein Image zu ernten, aber alle meine Referenzen, meine gesamte Vorstellungskraft davon, was Popmusik sein könnte, kamen von mir. Also wollte ich unbedingt meine früheren Inspirationen und meine Karriere aufgreifen und sie ein für alle Mal als meine Erfindung betrachten.“