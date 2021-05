Lässige Pfingstgrüße von Kronprinzessin Victoria und ihrer Familie

Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und die beiden Kinder, Estelle und Oscar, grüßen zu Pfingsten. (ili/spot)

23.05.2021 12:45 Uhr

Kronprinzessin Victoria und ihre Familie senden Pfingstgrüße in die Welt. Auf den neuen Fotos zeigen sich die Schweden gewohnt bodenständig.

Kronprinzessin Victoria (43), Ehemann Prinz Daniel (47) und die beiden gemeinsamen Kinder, Prinzessin Estelle (9) und Prinz Oscar (5), senden Pfingstgrüße aus Schweden in die Welt hinaus. „Ein lang ersehnter Frühling hat in voller Pracht zugeschlagen und Pfingsten, die Zeit der Freude, ist da“, heißt es auf Instagram zu zwei neuen Familienbildern.

Auf den beiden neuen Fotos zeigen sich die Schweden gewohnt bodenständig. Die vier sitzen in einer Blumenwiese und strahlen in die Kamera. Während die Eltern Rolli und Jacke tragen, sind die beiden Kinder in einen lässigen Jeans-Look gehüllt. Familienhund Rio darf da natürlich auch nicht fehlen. Das zweite Foto zeigt nur die beiden Kinder, die dafür umso frecher in die Kamera lachen.

Kronprinzessin Victoria ist seit 2001 mit Daniel Westling, so sein gebürtiger Name, liiert. Nachdem die beiden ihre Verlobung im Februar 2009 bekannt gegeben hatten, heiratete das Paar am 19. Juni 2010 in Stockholm. 2012 kam Tochter Estelle von Schweden zur Welt, 2016 folgte Prinz Oscar.