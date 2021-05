Lässiger Look: Königin Máxima putzt in Jeans und T-Shirt

Königin Máxima nahm am Freitag an einer Freiwilligen-Kampagne teil. (jom/spot)

28.05.2021 23:07 Uhr

Königin Máxima der Niederlande zeigt sich normalerweise in eleganten Outfits. Für eine besondere Aufräumaktion setzte sie jetzt jedoch auf Jeans und T-Shirt.

Königin Máxima der Niederlande (50) zeigt sich für gewöhnlich in glamourösen Roben, farbenfrohen Looks und eleganten Outfits. Im Rahmen eines Freiwilligendienstes zeigte sich die Ehefrau von König Willem-Alexander (54) nun von einer ganz anderen Seite.

Während des Frühjahrsputzes in einem Kulturhaus in Oegstgeest half sie am Freitag gemeinsam mit ihrem Ehemann einer Gruppe von Freiwilligen unter anderem beim Reinigen der Fenster und Möbel sowie beim Aufräumen des Gartens. Dazu trug die 50-Jährige bequeme Jeans, ein weißes T-Shirt und eine weiße Weste.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der niederländischen Royals wurde der Hintergrund der Aktion erklärt: Am 28. und 29. Mai können Niederländer im Rahmen der Kampagne NLdoet an über 5.500 Orten Freiwilligenarbeit übernehmen. Die Royals gingen mit ihrer Putzaktion mit gutem Beispiel voran.