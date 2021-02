LaFee kehrt mit den Hits der 80er und 90er zurück

22.02.2021 19:00 Uhr

Im Alter von gerade einmal 15 Jahren eroberte LaFee 2006 mit ihrer Debütsingle „Virus" und dem anschließenden Debütalbum „LaFee“ die Charts. Jetzt hat sie ein neues Werk in der Mache.

Das Debüt-Album „LaFee“ wurde mit 3-fach Gold und der darauffolgende Longplayer „Jetzt erst Recht“ mit Platin ausgezeichnet. Beide Alben stürmten nicht nur die deutschen Albumcharts, sondern konnten sich auch unglaubliche 64 Wochen („LaFee“) und 36 Wochen („Jetzt erst recht“) darin halten.

Neues Label, neues Album

Mit ihrem neuen Labelpartner 221 Music schlägt die mehrfache Echo-Preisträgerin 10 Jahre nach ihrem letzten Studioalbum („Frei“) nun ein neues Kapitel in ihrer Karriere auf. Die dazu Idee ist raffiniert: In Zusammenarbeit mit dem Hitproduzenten Christian Geller (Giovanni Zarrella, Thomas Anders) nahm die Ausnahmekünstlerin zahlreiche internationale Hits aus den 80ern und 90ern neu auf. Mit ihrer charakteristischen Stimme gelingen ihr ganz eigene deutsche Interpretationen, mit denen sie eine perfekte Mischung zwischen Vertrautheit und Neuem schafft.

Am 26. Februar soll die erste Single „(Ich bin ein) Material Girl“ aus ihrem neuen Album „Zurück in die Zukunft“ erscheinen.

Alte Hits neu interpretiert

LaFee sagte dazu: „Zwischen meiner ersten Single und heute liegen fast zwei Jahrzehnte. Ich bin erwachsen und wollte musikalisch nicht einfach an diese Zeit anknüpfen. Mit 221 Music haben wir einen musikalischen Weg zwischen diesen beiden Zeit-Welten gefunden. In den bekannten, neu interpretierten Songs werden sich hoffentlich viele Menschen nicht nur an bestimmte Momente in ihrem Leben erinnern, sondern vielleicht auch LaFee wieder für sich neu entdecken. Ich freue mich sehr auf die Veröffentlichung und hoffe, die Songs dann bald live spielen zu können.“

Produzent Christian Geller erklärte: „LaFee ist für mich ein wahres Ausnahmetalent und ich bin froh und dankbar, gemeinsam mit ihr die kommenden Schritte ihrer großartigen musikalischen Laufbahn kreieren zu können. Dieses Album ist für mich persönlich ein sehr besonderes, denn ich konnte viele meiner absoluten Lieblingssongs in die heutige Zeit holen – I love it!“