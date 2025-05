Stars Lainey Wilson: Auszeichnung mit dem ‚Entertainerin des Jahres‘-Preis bei den Academy of Country Music (ACM) Awards

Lainey Wilson C2C festival March 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2025, 11:00 Uhr

Lainey Wilson verriet, dass sie unter dem „Hochstapler-Syndrom“ leidet, nachdem sie zum zweiten Mal in Folge den Award als Entertainerin des Jahres bei den Academy of Country Music (ACM) Awards entgegennahm.

Die 32-jährige Künstlerin schaffte es, die Auszeichnung vor Kelsea Ballerini, Luke Combs, Cody Johnson, Jelly Roll, Chris Stapleton und Morgan Wallen, zu gewinnen.

Lainey nahm sich in ihrer Dankesrede im Ford Center at the Star in Frisco in Texas am Donnerstagabend (8. Mai) die Zeit, den anderen Nominierten sowie ihren Fans zu danken. Als Wilson den Preis von Blake Shelton bei dem Event entgegennahm, verkündete die Sängerin: „Ich liebe jeden Einzelnen von euch in dieser Kategorie und ihr habt mich unter eure Fittiche genommen und seid mit mir auf Tournee gegangen, ihr habt mich darum gebeten, bei den Songs mitzuwirken, und mich auf jede erdenkliche Weise unterstützt.“ Wilson fügte hinzu, dass sie mit dem „Hochstapler-Syndrom zu kämpfen“ habe. Lainey sagte: „Ich sage euch: Ich bin mir sicher, dass jeder von euch ein bisschen mit dem Hochstapler-Syndrom zu kämpfen hat, aber ich lüge euch nicht an. Ich habe auch ein bisschen damit zu kämpfen.“