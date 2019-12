Lamar Odom: Kein Sex mit seiner Neuen

Lamar Odom wartet offenbar bis nach der Ehe, um mit seiner Freundin Sabrina Parr zu schlafen.

Die Beziehung zwischen dem Basketballspieler und seiner Verlobten ist bisher also ziemlich keusch. Der Ex von Khloé Kardashian habe nämlich einen neuen Lebensabschnitt begonnen und mit seiner Skandal-Vergangenheit abgeschlossen. „Es ist das erste Mal in Lamars gesamtem Leben, dass er ohne Drogen, Marihuana und seiner Porno- und Sexsucht lebt“, verrät seine stolze Liebste gegenüber „Hollywood Life“. „Er und ich haben nicht einmal Sex, glaubt es oder nicht.”

Dass er schon Sex hatte, sei kein Problem

Inzwischen sei der 40-Jährige sogar eng mit einem Pastor befreundet, der ihm zur Seite stehe. „Er will in vielen Bereichen wachsen und sich in vielerlei Hinsicht verbessern als Mann. Und der Pastor hat ihm gesagt, dass es nicht göttlich ist, als Christ vor der Ehe Sex zu haben“, erklärt Sabrina. „Natürlich hatte er bereits Sex, also kann er das nicht ändern. Aber der Pfarrer sagte ‚Ein tolles Opfer für Gott wäre es, Sex zu entsagen, bis ihr verheiratet seid.‘ Er respektiert die Meinung und den Rat von ihm sehr.“

Das Paar ist zwar erst seit vier Monaten zusammen, doch bereits vor vier Wochen ging Lamar vor seiner Herzensdame auf die Knie und stellte ihr die Fragen aller Fragen.