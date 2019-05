Lamar Odom: „Tristan Thompson ist einer, der genauso dumm ist wie ich“

Donnerstag, 30. Mai 2019 09:46 Uhr

Lamar Odom hält Tristan Thompson offenbar für ziemlich bescheuert. Der Basketballspieler hat keine hohe Meinung von dem ehemaligen Freund seiner Ex-Frau Khloé Kardashian.

Dieser betrog die Reality-Darstellerin, als sie hochschwanger mit der gemeinsamen Tochter True, inzwischen 13 Monate, war. Obwohl Lamar selbst seit 2016 von Khloé getrennt ist, hat er immer noch ein gutes Verhältnis zu der 34-Jährigen und hasst es, sie leiden zu sehen. „Es ist eine schlechte Situation. Sie verdient das nicht“, erklärt er gegenüber ‚Entertainment Tonight‘.

Lamar selbst habe die ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Beauty ebenfalls nicht mit dem Respekt behandelt, den sie verdient habe. „Wisst ihr, es ist einfach ein Mann, der so dumm war, wie ich es war. Einfach eine schlechte Entscheidung“, sagt er.

Quelle: instagram.com

„Das mit Lamar war hart“

Wie Khloé kürzlich enthüllte, nahm sie die Scheidung von dem ehemaligen Sportler schwer mit. „Das mit Lamar war so hart für mich, weil es das erste Mal war, dass mein Herz wirklich gebrochen wurde. Ich steckte meine ganze Energie in diese Ehe. Ich denke, ich wusste, dass ich es überleben konnte und es wieder okay wird und das Leben besser wird“, gestand sie im Gespräch mit dem ‚Divorce Sucks!‘-Podcast. „Aber ich betrachte das Leben stets positiv. Mir ist es lieber, diese wundervollen Momente erlebt und anschließend verloren zu haben, als sie nie erlebt zu haben.“