Musik Lana Del Rey: Neues Studioalbum kommt im Mai 2025 Lana Del Rey wird im Mai ihr 10. Studioalbum ,The Right Person Will Stay‘ veröffentlichen. Die 39-jährige Singer-Songwriterin fühlt sich „so dankbar“ für das kommende 13-Track-Album – von dem sie bereits sagte, dass es ein Country-Album sein wird – und hat ihren Fans verraten, dass die erste Single aus dem Album, das am 21. Mai […]