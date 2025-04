Musik Lana Del Rey: Verzögerte Erscheinung ihres neuen Albums

Lana Del Rey - Leeds 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2025, 14:00 Uhr

Die Veröffentlichung von Lana Del Reys neuem Album verzögert sich.

Das Album, das zuvor den Titel ‚The Right Person Will Stay‘ hieß, hat jetzt einen neuen Titel erhalten und soll nicht zum geplanten Veröffentlichungstermin am 21. Mai fertiggestellt sein.

Die Künstlerin verkündete auf ihrem Account auf Instagram: „Ich freue mich sehr darüber, dass es mit dem Album vorangeht. Ich habe noch viel mehr dazu zu sagen … Ich meine, du weißt schon, dass es nicht rechtzeitig erscheint, oder?“ Lana hat ihre Fans jedoch mit ihrer neuen Single ‚Henry, Come On‘ begeistert, die der erste Track ihres kommenden Country-Albums ist. Der Song ist eine Kollaboration mit Luke Laird aus Nashville, der bereits mit Carrie Underwood, Blake Shelton und Little Big Town zusammengearbeitet hat. Die Fans der Sängerin werden mehr Musik von dem neuen Album hören, wenn Lana später in diesem Monat beim Stagecoach Music Festival im Empire Polo Club in Indio in Kalifornien auftreten wird. Die ‚Sad Girl‘-Sängerin hatte zuvor verraten, dass sie mit ihrem regelmäßigen Kollaborateur Jack Antonoff und dem Country-Star Laird an ihrem kommenden Album gearbeitet habe.