Musik Lance Bass: Seine Kinder lieben NSYNC-Songs

Michael Turchin (L) and Lance Bass (R) with their kids - Feb 23 - Gold Meets Golden - CA - Getty BangShowbiz

08.11.2023

Die Kinder von Lance Bass „flippen aus“, wenn sie die neue Single von NSYNC hören.

Der 44-jährige Sänger, der mit Ehemann Michael Turchin die zweijährigen Zwillinge Violet und Alexander hat, gab zu, dass die Wiedervereinigung mit seinen ehemaligen Bandkollegen, um ‚Better Place‘ für ‚Trolls Band Together‘ aufzunehmen, „unerwartet“ war. Und obwohl er enttäuscht sei, dass er den Song nicht live für die Fans spielen konnte, ist er mit der Reaktion aus seiner eigenen Familie zufrieden.

Dem ‚People‘-Magazin sagte er: „Es ist etwas ganz Besonderes. Es war unerwartet, dieses Jahr einen Song zu machen. Es war unglaublich. Leider sind wir nicht in der Lage, ihn zu bewerben oder aufzuführen, was schade ist. Aber es ist so toll, etwas da draußen zu haben, das meine Kinder genießen können. Ich hätte nie gedacht, dass sie jemals in der Lage sein würden, Papa auf der Bühne zu sehen oder einen neuen Song im Radio zu hören. Wenn wir also im Auto sitzen und ‚Better Place‘ läuft, flippen sie aus und sagen: ‚Ah!‘ Und sie wissen, dass das Papa im Radio ist. Es ist etwas Besonderes für mich, dass sie das hören und sehen können, was Papa macht. Und wer weiß? Hoffentlich können wir ihnen in Zukunft etwas mehr geben.“

Lance freut sich auch auf die bevorstehende Weihnachtszeit, denn Kinder zu haben, verleihe der Weihnachtszeit viel mehr „Magie“. Er sagte: „Ferien sind so viel besser mit Kindern. Ich bin ein Urlaubsfreak, ich lebe für die Feiertage. Und in den letzten Jahren kann es ein wenig enttäuschend werden. Weihnachten kommt und geht und man denkt sich: ‚Ah, ich konnte nicht wirklich die Dinge tun, die ich wirklich tun wollte.‘ Aber jetzt, mit Kindern, gibt man sich wirklich Mühe und sieht die Feiertage mit neuen Augen.“