24.10.2020 17:25 Uhr

Lars Tönsfeuerborn: So sieht der „Prince Charming“-Star nicht mehr aus!

Endlich am Ziel: Neues Traumlächeln bringt Prince Charming zum Strahlen Lars Tönsfeuerborn, Gewinner der Datingshow „Prince Charming“ (2019), war lange unglücklich mit seinen Zähnen. Doch jetzt ist Schluss damit!

Für ein strahlendes Lächeln und gerade Zähne hat sich Lars Tönsfeuerborn die letzten Monate einer sanften und unauffälligen Zahnkorrektur mit sogenannten Alignern unterzogen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Bei seiner behandelnden Zahnärztin des Vertrauens in Essen hat sich Lars die Zähne noch mit einem Bleaching veredeln lassen. Den nächsten Auftritten steht also nichts mehr im Weg.

Lars, deine Aligner-Therapie ist nun abgeschlossen: bist du mit dem Ergebnis zufrieden?

Ich bin mehr als zufrieden! Mein Lächeln zeigt sich jetzt noch breiter als eh schon zuvor. Besonders glücklich bin ich darüber, dass trotz der Korrektur ein sehr natürliches Lächeln geschaffen wurde. Es war mir wichtig meine Zahnlücke zu erhalten und was soll ich sagen, es ist gelungen und ich bin wirklich glücklich.

Was sagt dein Partner Nicolas zu deinen geraden Beißerchen?

Nicolas hat meine Zähne vorher gemocht wie sie waren. Er nannte es ein Charakterlächeln, aber natürlich ist er auch zufrieden mit dem Ergebnis. Am Ende ist für uns immer eines wichtig: der andere soll sich wohlfühlen und das tun was ihn glücklich macht.

War die Behandlung angenehm oder hat dich etwas gestört?

Die Behandlung war wirklich angenehm, natürlich hat man auch mal Schmerzen, wenn die Schiene gewechselt wird. Aber das ist eher ein stärkerer Druck, der nach ein paar Stunden dann auch wieder verschwunden ist. Wenn ich da an meine feste Spange von früher denke, war das jetzt wirklich nichts im Vergleich.

Hättest du damit gerechnet, bereits nach gut drei Monaten deine gewünschte Zahnstellung zu erreichen?

Frau Dr. Svoboda hatte mir ja zu Beginn mitgeteilt, dass die Behandlung um die drei Monate dauern wird, ich war da eher skeptisch und habe nicht so wirklich daran geglaubt. Doch während der Behandlung wurde es langsam ersichtlich und die Zweifel sind verflogen. Wahnsinn wie schnell sowas heutzutage geht!

Neben der Zahnkorrektur hast du zum Abschluss auch ein Bleaching machen lassen: Wann können wir dein neues strahlendes Lächeln denn bewundern? Sind Auftritte oder ähnliches demnächst geplant?

Genau, zum Abschluss habe ich noch meine Schiene für die Nacht erhalten. Diese soll die Zähne in der neuen Position halten und wir haben noch das Bleaching gemacht, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Ich wollte nur wenige Nuancen heller werden, das ist auf jeden Fall geglückt. Das neue Lächeln kann man jetzt schon bei mir auf Instagram sehen. Wann ich es vor der Kamera zeige, kann ich noch nicht verraten. Aber ich arbeite gerade an einigen Projekten und werde in Kürze sicherlich mehr darüber berichten.

Warum die Zahnkorrektur mit Alignern für Lars der beste Weg war, erklärt seine Zahnärztin, Dr. -medic stom. (RO) Diana Svoboda MSc, MSc, ärztliche Leiterin der diPura Fachklinik für Zahnästhetik und Implantologie in Essen:

„Aligner sind hauchdünne Zahnschienen – deutlich dünner als beispielsweise eine Knirscherschiene – die leichte Zahnfehlstellungen korrigieren

und die Zähne sukzessive sowie sanft in die gewünschte Position bringen (ungefähr einen Millimeter pro Monat).

Lars‘ Lächeln wirkt nach der Aligner-Therapie deutlich harmonischer. Das erkennt man auch gut auf den Vorher- und Nachher-Fotos, die Lars auf Instagram gepostet hat. Die Aligner waren für ihn die optimale Lösung, da er viel in der Öffentlichkeit steht und diese Behandlungsmethode fast unsichtbar ist. Da die Aligner-Schienen transparent sind, konnte er seine leichte Zahnfehlstellung damit unauffällig korrigieren.“ Über sein neues Lächeln konnte sich Lars bereits nach circa drei Monaten freuen. Ganz schön flott!

(DA)