„Lass das mal“: Barbara Sukowa ist kein Fan von Facelifting

Schauspielerin Barbara Sukowa mag natürliches Aussehen. (cos/spot)

04.04.2021 17:30 Uhr

Barbara Sukowa hat eine gesunde Einstellung zu ihrem Alter und Aussehen. Faceliftings und andere kleine Beauty-Eingriffe scheinen für die Schauspielerin keine Option zu sein.

Ist Schauspielerin Barbara Sukowa (71, „Enkel für Anfänger“) selbstkritisch? „Ich sehe mich im Spiegel definitiv älter, als andere Menschen mich sehen“, sagt sie im Interview mit „Welt am Sonntag“. Zwar würde sie häufig gesagt bekommen, „dass ich jünger aussehe, als ich bin, aber ich sehe mein Alter“. Eine Operation komme für die 71-Jährige dennoch nicht infrage. „Menschen, die ein Facelift machen oder sich spritzen lassen wollen, sage ich immer: Weißt du, du siehst nicht so aus, wie du dich im Spiegel siehst.“

Auf sein Umfeld würde man Sukowas Aussage zufolge viel lebendiger wirken als man es selbst wahrnehmen könne. „Deine Augen erzählen etwas. Du erzählst was. Du bewegst dich. Wenn du in den Spiegel guckst, siehst du nicht so aus, wie die Welt dich sieht“, erklärt sie. Ihre Meinung zu Beauty-OPs daher: „Lass das mal! Du siehst besser aus, als du denkst. (lacht)“