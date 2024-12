Originelle Highlights Last Minute: Die besten Weihnachtsgeschenke für Fashionistas

Über diese Last-Minute-Weihnachtsgeschenke freuen sich Mode-Fans unterm Baum. (the/spot)

SpotOn News | 19.12.2024, 21:45 Uhr

Heiligabend ist bereits in wenigen Tagen. Wer immer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen hat, findet hier Inspiration: Diese Geschenke für Mode-Fans lassen sich auch auf den letzten Drücker noch besorgen.

Das Weihnachtsfest rückt in großen Schritten näher und damit wird eine Frage immer dringlicher: Was schenke ich meinen Liebsten? Wer noch auf der Suche nach originellen Geschenken ist: Hier kommen Geschenkideen in verschiedenen Preisklassen für alle, die Mode lieben, und die sich ohne großen Aufwand wenige Tage vor dem Fest noch besorgen lassen.

Video News

Kann man Socken schenken? Unbedingt!

Sie sind das absolute Klischee unter den Weihnachtsgeschenken – als Kleinigkeit für Modebegeisterte aber genau das Richtige: Socken mit ausgefallenem Design oder Mustern in auffälligen Farben, die als Eyecatcher unter der Hose hervorblitzen können. Die Frage, ob man Socken zu Weihnachten schenken kann, ist damit geklärt.

Bunte Gute-Laune-Mützen gegen winterliche Tristesse

Besonders angesagt sind diesen Winter auch Wollmützen in leuchtenden Farben. Sie sind erfreuliche Farbtupfer in der winterlichen Angewohnheit meist eher Jacken in dunklen Farben wie Schwarz zu tragen. Wer mit einer Fashionista befreundet ist, die Handarbeit liebt, kann mit Wolle, Strick oder Häkelnadeln und Anleitung auch ein individuelles Knitting Set zusammenstellen. Häkeln und Stricken sind als meditative Beschäftigung wieder in! Und als Mode-Fan freut man sich danach über ein ganz besonderes Unikat.

Coffee Table Books für Ästhetik-Fans

Auch dieses Weihnachtsgeschenk lässt sich schnell besorgen – mit einem Besuch in der nächsten Buchhandlung. Coffee Table Books sind die Klassiker unter den Weihnachtsgeschenken für alle, die Ästhetik lieben. Darunter versteht man aufwendig gestaltete Bücher und Bildbände zu Themen wie Mode, Kunst, Architektur, Innenarchitektur oder Fotografie. Ein schönes Coffee Table Book inspiriert nicht nur durch seinen Inhalt, sondern eignet sich zudem perfekt als schönes Wohn-Accessoire.

Wochenend-Trip zur Fashion Week

Je größer das Budget, desto größer die Möglichkeiten: Wer einer modebegeisterten Person zu Weihnachten eine große Freude machen möchte, verschenkt einen Gutschein für einen Wochenend-Trip in eine Modemetropole wie Paris, Kopenhagen, Mailand oder New York. Zeitraum: am besten zur Fashion Week. Die nächsten Modenwochen starten übrigens bereits Mitte Januar und zeigen die Kollektionen für Winter 2025.