10.01.2021 17:45 Uhr

Laura-Maria liebt Pietro Lombardi immer noch?

Wenn man gerade in Quarantäne ist, dann hat man offenbar Zeit sich über seine Gefühle klar zu werden - so geht's anscheinend Pietro Lombardis Ex Laura-Maria.

Pietro Lombardi erkrankte kürzlich an Corona und befindet sich ebenfalls in Quarantäne. Was er wohl zu den Worten der 24-Jährigen Laura-Maria sagt, die sie in einer Frage-Antwort-Runde auf ihrem Instagram-Account verriet?

Ein Date gab’s, aber mehr nicht

Ein Follower wollte wissen, ob sich die Influencerin bereits mit einem anderen Mann getroffen hat, nach der Trennung von dem Sänger. Darauf antwortete sie: „Das ist eine sehr private Frage, aber dennoch beantworte ich sie euch ehrlich. Ja, ich habe mich nach der Trennung mit einem Mann getroffen. Aber ich habe keinen Freund und ich bin in keiner Beziehung“.

Und weiter erklärte sie in ihrer Story: „Ich liebe Pi einfach noch und deswegen war es eine falsche Entscheidung, die ich in dem Moment getroffen habe. Ich habe für mich gemerkt, ich liebe Pi einfach noch und es war dumm von mir.“

Pietro hat Atem-Beschwerden

Dieses Geständnis dürfte Pietro Lombardi angesichts seiner derzeitigen, gesundheitlichen Situation wenigstens ein wenig aufmuntern. Er habe nämlich ganz schön zu kämpfen mit der Virus-Erkrankung, wie er auf Instagram verriet.

„Dieses Atmen, man kann nicht richtig ein- und ausatmen“, erzählt er in einer seiner Stories, in denen er seine Follower am Verlauf der Krankheit und seiner Quarantäne-Zeit teilhaben lässt.

Kommen sie wieder zusammen?

Und wenn wir mal ganz ehrlich sind: eigentlich klingt alles nach einem Liebes-Comeback der beiden und ganz offensichtlich haben sie in den vergangenen Wochen auch Zeit miteinander verbracht, sonst wäre sie ja nicht auch in Quarantäne oooooder? Außerdem folgen sich die beiden seit längerer Zeit auch wieder auf ihren Accounts und letztendlich beteuerte Pietro auch immer wieder: „Wenn beide Seiten es wollen, dann wird es auch so kommen“. (SV)