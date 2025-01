Zwei Kinder mit Pietro Lombardi Laura Maria Rypa teilt ehrliche Worte über ihr Leben als Mutter

Laura Maria Rypa hat mit ihrem Partner Pietro Lombardi zwei gemeinsame Söhne. (the/spot)

SpotOn News | 03.01.2025, 18:30 Uhr

Überraschend ehrliche Worte zum Jahresanfang: Laura Maria Rypa hat auf Instagram offene Worte zu ihrem Dasein als zweifache Mama veröffentlicht. Außerdem erklärt die Verlobte von Pietro Lombardi, warum sie Angst hatte, diese Gedanken zu teilen.

Zum Jahreswechsel hat Laura Maria Rypa (29) ein ehrliches Statement dazu veröffentlicht, wie sehr sie das Dasein als zweifache Mutter manchmal vor Herausforderungen stellt. Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Verlobte von "DSDS"-Star Pietro Lombardi (32) ein neues Video, das sie mit einem emotionalen Kommentar versehen hat. Sie kündigt an, dass sie lange Angst gehabt habe, ihre Gedanken zu teilen. "Ich hatte Angst, verurteilt zu werden für das, was ich fühle, für meine Schwächen."

"Ich frage mich, wo ich geblieben bin"

Das Video, in dem Szenen aus ihrem alltäglichen Leben als Influencerin und Mutter zu sehen sind, ist mit einem Voice-over unterlegt. "Ich will ehrlich mit euch sein: So sehr ich das Mama-sein liebe, so gibt es auch diese anderen Momente. Momente, in denen ich mich frage, wo bin ich geblieben? Die Frau, die ich vor den Kindern war", sagt Rypa. Mutter zu sein, sei "die größte Liebe, aber auch die größte Herausforderung". Zweifel seien okay, niemand sei mit diesen Gefühlen allein.

Sie wünsche sich 2025 für alle Mütter, "dass wir uns mehr Liebe und Verständnis schenken, dass wir uns nicht schlecht fühlen, wenn wir auch mal an uns denken, dass wir stolz darauf sind, was wir jeden Tag leisten und dass wir erkennen, dass wir genauso wichtig sind wie die Menschen, die wir so sehr lieben".

Ergänzend schreibt sie dazu als Kommentar: "Deine Kinder lieben dich nicht, weil du perfekt bist. Sie lieben dich, weil du da bist mit deiner Liebe, deiner Hingabe und deiner Kraft. Lasst uns ehrlich sein über die Höhen und Tiefen. Wir alle kämpfen, und das macht uns so unglaublich stark."

Laura Maria Rypa ist zweifache Mutter

Laura Maria Rypa ist abgesehen von einer kurzen Unterbrechung seit 2020 mit Pietro Lombardi liiert. Ende Oktober 2022 verlobte sich das Paar. Im Januar 2023 kam der gemeinsame Sohn Leano (1) zur Welt, im August 2024 folgte Sohn Amelio. Lombardi brachte zudem Sohn Alessio (9) aus seiner Ehe mit Sarah Engels (32) mit in die Beziehung.