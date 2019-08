Laura Müller ist „fleißig am arbeiten“ und kassiert Shitstorm

Seit rund einem Jahr ist Laura Müller (19) der hinreißende Teenager an der Seite von Schlagersänger Michael Wendler (47) und genießt ein Leben in Saus und Braus. Die Schule hat sie nach der 12. Klasse beendet und beginnt nun eine Karriere in ihrem Traumberuf Influencerin.

Schon seit einigen Wochen bewirbt Laura Müller auf Instagram diverse Produkte und jubelt ihren Followern attraktive Rabattcodes unter – Willkommen in der Welt der Influencer. Somit hätte sie ihren großen Traumberuf erreicht!

Quelle: instagram.com

Fans sind wütend

Auf Instagram kündigte sie an, sich wieder „fleißig an die Arbeit“ zu machen und erntet dafür einen Shitstorm. Laura Müller schreibt: „Guten Morgen ihr Süßen Häschen, ich bin schon wieder fleißig am arbeiten und wollte euch mal fragen, was ihr euch hier auf meinem Profil wünscht. Freut ihr euch über ein Gewinnspiel oder möchtet ihr mich noch besser kennenlernen?“

Ihre Follower sind entsetzt, eine schreibt: „Arbeiten? Leicht gesagt ohne Ausbildung, dafür aber mit einem zahlungskräftigen Partner an der Seite… Das ist nicht das wahre Leben!“ Ein anderer fügt hinzu: „Du hast noch nie in deinem Leben ‚fleißig‘ gearbeitet… irgendwann wird es dir auf die Füße fallen.r

Übrigens, auf dem Bild trägt Klein-Laura High Heels des Designers „Saint Laurent“, die kosten gut und gerne rund 1000 Euro. Wie sie sich das wohl leisten konnte?