08.12.2020 17:30 Uhr

Laura Müller: Jetzt verscherzt sie es sich komplett bei ihren Fans

Innerhalb von zwei Jahren hat es Laura Müller von der Schülerin in Stendal zur gut bezahlten Influencerin in Florida geschafft. Oder auch: Von Primark zu Prada! Doch jetzt wenden sich immer mehr Fans von ihr ab, was ist da los?

Es hätte eigentlich alles so schön sein können und Laura Müller war dabei, zu einem beliebten TV-Dauerbrenner zu werden. Nicht nur, dass sie als Influencerin auf Instagram Geld verdient hat, auch waren TV-Dokus mit ihr und ihrem Mann Michael Wendler geplant.

Laura positionierte sich nicht

Nach einem seltsamen Video von Michael Wendler und seinem DSDS-Aus zerplatzte auch für Laura die Traumblase innerhalb weniger Sekunden. Sie selbst äußerte sich danach nur kurz dazu und erklärte, das dem Thema neutral gegenüber bleibe. Vielleicht dachte Laura, damit den sicheren Weg zu fahren, doch viele Fans nahmen es ihr übel, dass sie sich zu dem Wendler-Eklat nicht klar positionierte.

Es ist ruhig geworden

Seitdem war es ruhig um die 20-Jährige geworden und es gab nur noch vereinzelt Werbung auf ihrem Instagram-Account. Für eine waschechte Influencerin, die davor für nahezu alle gehypten Insta-Produkte die Werbetrommel rührte, eigentlich undenkbar.

Seit einigen Tagen gibt es bei Laura wieder mehr zu sehen, doch es bleibt bei kurzen Koch- oder Backvideos oder bei der Präsentation ihres Adventskalenders und des Inhalts.

Sie bekommt hochwertige Produkte geschenkt

Und auch der stößt bei ihren Fans sauer auf. Michael hat den Kalender für seine kleine Laura selbst gebastelt und darin verbergen sich keine Kleinigkeiten oder Nascherei, sondern sehr hochwertige Produkte, wie z.B. ein nigelnagelneues iPhone, Designer-Schuhe oder ein Pelz.

Das zeigt Laura stolz bei Instagram, doch bei ihren Fans kommt das nicht besonders gut an. Gang im Gegenteil, viele sind absolut enttäuscht und lassen ihren Unmut freien Lauf.

Galerie

Harte Worte

Ein Fan erklärt zum Beispiel: „Liebe Laura, ich weiss nicht ob Du sowas liest, aber ich hätte gedacht Du hast etwas Hirn. Meinst Du nicht es wäre etwas Zurückhaltung angebracht. Es gibt sehr viele Menschen auch Deine Fans denen es gerade sehr schlecht geht und die finanziell ums Überleben kämpfen. Und Du stellst permanent Deinen Protz aus…. freu Dich über den Kalender, aber freu Dich alleine!“

Und ein anderer stimmt zu: „Wolltest du nicht irgendwann mal Kinder unterrichten und Werte vermitteln? Hast du wirklich alles vergessen? Wo du her kommst und wo du hin wolltest? Hört der Verstand auf wo die Dollarzeichen anfangen? Du verkaufst dich gerade sehr billig, denk mal drüber nach.“

Zu der Kritik äußerte sie sich, wen wundert es, natürlich nicht, sondern postet fröhlich weiter über Weihnachtsbäume und Festessen…

(TT)