Laura Müller macht Diät: Auf diese Methode setzt sie

"Ich habe fast meine Diät geschafft", erklärt die frischverheiratete Laura Müller auf Instagram. Mit dieser Ernährungsumstellung nimmt sie ab.

Laura Müller (19), offiziell nun Laura Norberg, ist auf Diät. Auf Instagram hält die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler (47, „Egal“) ihre Fans über ihren Abnehmprozess auf dem Laufenden. An Tag vier ihrer Diät, wie sie in ihren Stories erzählt, sei ihr zum Lachen zumute, „aber eigentlich ist es ziemlich schwer“. Eineinhalb Kilo habe sie bisher abgenommen. Drei weitere Tage wolle sie noch Diät halten. Eine Woche reiche ihr. Denn die 19-Jährige stellt klar, dass sie nicht „die Masse an Kilos verlieren“ wolle. Stattdessen möchte sie „mit dieser radikalen Veränderung“ ihren Körper „umstrukturieren“.

So nimmt Laura Müller ab

Laura Müller setzt auf die ketogene Diät, auch Keto-Diät genannt. Dabei handelt es sich um eine Ernährungsumstellung auf kohlenhydratarme, aber eiweiß- und fettreiche Kost. Das soll den Stoffwechsel im Körper anregen und die Pfunde purzeln lassen. Das bedeutet: Kohlenhydrate sind tabu. Kein Brot, keine Kartoffeln, keine Nudeln, kein Reis, kein Zucker landen auf dem Teller. Eier, fetter Fisch, Fleisch, Wurst und kohlenhydratarmes Gemüse sind erlaubt. Zu kohlenhydratarmem Gemüse zählen etwa Avocado, Brokkoli, Blumenkohl, Salat, Spinat oder Zucchini. Da Obst einen hohen Fruchtzuckergehalt aufweist, darf es nur in geringen Mengen gegessen werden.

Laura Müller hat ihre Diät „fast geschafft“. Sie sei „happy, dass ich es durchziehe. Bisher war es schwer, aber ich hab’s gemacht“. Die ehemalige „Let’s Dance“-Teilnehmerin erklärt aber auch, dass man sich so akzeptieren soll, wie man ist. Doch wenn man unzufrieden mit sich sei, „kann man ja etwas ändern“. Es gehe darum, sich selbst wohlzufühlen. „Jeder ist anders, jeder hat andere Problemzonen!“ Im Sommer 2020 steht für die 19-Jährige noch die TV-Hochzeit mit Michael Wendler an. Standesamtlich sind sie bereits verheiratet.

(cam/spot)