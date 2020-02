Laura Müller: Noch mehr „Playboy“ für Fans!

Fans von Laura Müller, Aufsteigerin des Jahres, werden in die Hände klatschen! Der deutsche ‚Playboy‘ hat mit der Februar Ausgabe, in der die Freundin von Schlagerkönig Michael Wendler ihren Auftritt hatte, fast doppelt so viele Hefte der Februar-Ausgabe verkauft wie vor einem Jahr.

Nun legt das anspruchsvolle Herrenmagazin mit frischen Bildern nach! Chefredakteur Florian Boitin freut sich: „Der Traffic auf unserer Onlineseite hat sich durch Laura verfünffacht und das Interesse für das Thema lässt kaum nach. Wir haben uns deshalb entschlossen, weitere bisher unveröffentlichte Fotos des Playboy-Shootings zu zeigen. Darüber hinaus haben die Fans von Laura Müller ab sofort die Möglichkeit, alle Fotos des Playboy-Shootings jetzt in einer kompletten Extended Special Edition auf playboy.de downzuloaden.“ Gegen Geld natürlich.

Cha Cha bei „Let’s Dance“

Für alle, die die 19-jährige Laura von ihrer schönsten Seite sehen wollen – und von dem jungen Shooting-Star aus Sachsen-Anhalt einfach nicht genug bekommen können, hier geht’s lang.

Heute Abend tanzt die Süße in der ersten Live-Show von ‚Let’s Dance‘ ab 20.15 Uhr bei RTL. Es wird ernst, denn am Freitag muss der erste Star die Show bereits verlassen. Die „TV-Persönlichkeit & Model“ (RTL-Sprech) und ihr Profi-Tanzpartner Christian Polanc (41) zelebrieren einen Cha Cha Cha zum Song „Hot2Touch“ Star-DJ Felix Jaehn.

In der Jury sitzen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González. Victoria Swarovski führt wieder neben Daniel Hartwich durch die Show.