25.11.2020 21:00 Uhr

Laura Müller sendet Lebenszeichen – Ist sie noch zu retten?

Kinder, klatscht in die Hände! Laura Müller sendet nach tagelanger Funkstille ein kleines, aber herziges Lebenszeichen bei Instagram. Doch was steckt wirklich dahinter?

Nachdem Michael Wendler vor wenigen Wochen mit kruden Corona-Schwurbeleien quasi vor laufenden Kameras Karriere-Selbstmord beging, scheint es so, als ob ihr Göttergatte auch Laura Müller mit in den Abgrund zerrt. Die ist nämlich bislang ebenso wie ihr Göttergatte in der Versenkung verschwunden. Nun traut sie sich wieder aus der Deckung.

„Ich habe die allertollsten Fans!“

Seitdem der 48-Jährige in den sozialen Netzwerken mit seltsamen Verschwörungstheorien um sich wirft, haben sich Werbepartner und TV-Sender von ihm und Laura verabschiedet. Das Wegbrechen von Jobs und medialer Plattform dürften sich somit auch finanziell sehr bald bemerkbar machen.

Die 20-Jährige versucht nun mit extra süßen Nachrichten ihre Fans an sich zu erinnern. So bedankte sich die hübsche Brünette bei ihren Followern, die trotz aller Probleme und Umstände offenbar zu ihr halten. „Ich habe die allertollsten Fans, die immer zu mir halten. Fühlt euch von mir gedrückt, ganz fett abgeknutscht und umarmt.

Zurück in der Influencer-Welt

Es bleibt aber nicht nur bei virtuellen Knuddel-Orgien mit ihren Followern, sondern „die allertollsten Fans“ sollen ihre Geldbeutel zücken und kräftig einkaufen. In ihrer Insta-Story hat Laura nämlich noch ein bisschen Werbung reingepackt. Dort vertreibt sie nämlich Rabatt-Codes für einen Fitness-Anbieter.

Auch wenn ihre Fans – angeblich – 50% Rabatt auf ihren Einkauf bekommen, handelt es sich hier trotzdem nicht um christliche Nächstenliebe. Wie im Influencer-Business üblich dürfte Laura für dieses Video natürlich Geld von besagtem Anbieter bekommen.

Oliver Pocher geht auf Laura Müller los

Auch Oliver Pocher, Comedian und fleischgewordener Promi-Pranger, hält recht wenig von Lauras letztem Insta-Posting. Zynisch kommentiert er in seiner Story: „Kleiner Tipp: Produkt Schrott und Firma, die mit ihr arbeitet ebenso!!“ Autsch! Das hat gesessen!

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der einstige Viva-Moderator gegen die Wendlers schießt. In den letzten Monaten führte er mit dem umstrittenen Paar mehrere öffentliche Schlammschlachten. Mit Michaels fragwürdigen Postings über Corona oder auch Trumps US-Politik hat der 42-Jährige ein gefundenes Fressen gefunden. In den sozialen Netzwerken, aber auch in seiner Show „Pocher – gefährlich ehrlich!“ macht sich Pocher regelmäßig über den Wendler lustig.

Ist ihre Karriere noch zu retten?

Auch wenn die einstige „Let’s Dance„-Teilnehmerin die Situation scheinbar auszusitzen versucht, ohne sich wirklich von den Theorien oder ihrem Michael zu distanzieren, scheint Lauras Außenwahrnehmung darunter zu leiden. Für viele stellt sich mittlerweile die Frage: Ist ihre Karriere noch zu retten?

Schwer zu sagen. Medienpsychologe Dr. Jo Groebel wagt auf Anfrage von Klatsch-tratsch.de einen Blick in die Zukunft der Wendlers. Ein mögliches Szenario sähe seiner Meinung nach so aus: „Große Unternehmen würden ihn jetzt wirklich mit spitzen Fingern anfassen oder im Zweifel sagen: ‚Es gibt auch noch andere Mütter, die schöne Söhne haben.‘ Das wird schon schwierig.“

Auf kleinerer Ebene gäbe es immer Nischensender oder Nischenanbieter, „die sagen ‚Na ja, Hauptsache Aufmerksamkeit, Gesellschaftspolitik interessiert uns nicht so.‘ Da mag er womöglich eine Chance haben. Nur ist das in der Regel nicht mit der gleichen Kohle, mit der gleichen Aufmerksamkeit und mit der gleichen Professionalität verbunden, wie jetzt zum Beispiel bei RTL oder auch einem Werbepartner wie Kaufland.“ Es bleibt also spannend … (DA)