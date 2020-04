Laura Müller und Michael Wendler: Erste Bilder von der Verlobung

Schlagerkönig Michael Wendler (47) und „Let’s Dance“-Küken Laura Müller (19) machen Ernst. Das scheinbar ungleiche Paar hat sich verlobt. Selbstverständlich nicht heimlich still und leise.

Eine (von RTL-Kameras begleitete Traum-) Hochzeit hatten beide ja schon bestätigt. Und entsprechend wurde nun auch die Verlobung fernsehgerecht und coronabereinigt aufbereitet, mit roten Rosen, versilberten Kandelabern und dem Kölner Dom im Hintergrund. Bei Instagram postete Laura ein Foto von einem Hoteldach mit den Worten „I Said Yes“. Für alle Wendler-Fans hier die Übersetzung: „Ich habe Ja gesagt!“

Quelle: instagram.com

Hochzeit in Las Vegas?

Einer der ersten Gratulanten unter einem Wendler-Post mit dem gleichen Bild schrieb: „Super Micha! Toi Toi Toi. Lass dir von Laura bloss keinen Ehevertrag aufschwatzen, sonst musst Du Dich in 15 Jahren immer noch im Megapark auspfeifen lassen! Alles gute Euch zwei!“

In einem RTL-Beitrag vom Montagabend singt Wendler zudem überglücklich: „She say yes, she say yes, she say yes …“. Laura gesteht in dem Video: „Das ist der schönste Verlobungsring, den ich mit je hätte erträumen können“ Und der Wendler flötet nach seinem Heiratsantrag: „Ich bin der glücklichste Mann auf Erden gerade“. Glauben wir gerne.

Angeblich soll die Hochzeit am 3. August über die Bühne gehen. In Las Vegas. Na toll.