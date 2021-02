09.02.2021 12:57 Uhr

Laura Müller: Verkündet sie hier ihre Schwangerschaft?

Nachdem Laura Müller zwei Jahre durch Omnipräsenz glänzte, ist es seit einigen Monaten verdächtig ruhig um die einstige Influencerin geworden. Schuld daran ist ihr Ehemann Michael Wendler.

Noch vor einigen Monaten kaute uns Laura Müller nahezu täglich das Ohr ab, berichtete in ihrer Insta-Story über ihre existenzielle Haarpflege, ihre liebsten Lippenstifte und ihr tägliches Workout – natürlich alles gespickt mit Produktplatzierungen und Rabattcodes.

Sie verwirrt ihre Follower

Seit Michael Wendlers selbst geschaufelten Grab, ist auch seine Gattin weg vom Fenster. Einzig ihre Werbung für den umstrittenen Kopp-Verlag findet hin und wieder auf ihrem Insta-Account statt.

Jetzt ist Laura zurück in ihrer Insta-Story, verwirrt mit ihren neuesten Videos jedoch nur ihre Fans, Follower und Kritiker. Denn sie zeigt lediglich ihren nackten, flachen Bauch und in einem weiteren Bild ihre hervorstehenden Schlüsselbeine. Aha!

Ist sie schwanger?

Neben ihren nackten Bauch verlinkte sie ihren Mann Michael Wendler mit einem weißen Herzchen. Deutet sie damit etwa an, dass da etwas in der Luft bzw. in ihrem Bauch liegt?

Die ersten Fans und Follower rätseln bereits, ob Laura somit ihre Schwangerschaft verkünden will. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass sich die 20-Jährige von ihrem älteren Ehemann definitiv eigene Kinder wünscht, auch wenn sie durch seine erste Ehe bereits eine ein Jahr jüngere Stieftochter hat.

Pocher regt sich auf

Von den neuesten Bildern bekam natürlich auch Oliver Pocher Wind, schließlich ergeht dem selbsternannten „Bildschirmkontrolleur“ so gut wie nichts aus der Influencer-Welt.

Für den Comedian ein gefundenes fressen und er motzte munter drauf los: „Und wenn keiner mehr sich für dich interessiert, mit der Schwangerschaft kokettieren.“

Weiß der Pocher hier etwa mehr als wir?

(TT)