SpotOn News | 30.11.2024, 14:00 Uhr

Während andere die Weihnachtsfeiertage mit ihren Liebsten verbringen, möchte Laura Wontorra ganz alleine auf ein Abenteuer gehen. Sie erfüllt sich damit schon bald einen Lebenstraum.

Laura Wontorra (35) ist eine vielbeschäftigte Moderatorin. Doch all den TV-Trubel und die Fernsehbranche möchte die Tochter von Sportreporter-Legende Jörg Wontorra (76) zumindest für eine kurze Weile hinter sich lassen. Im Rahmen eines Red-Carpet-Auftritts in Berlin vor wenigen Tagen hat sie mit dem "Gala"-Magazin darüber gesprochen, dass sie sich schon sehr bald "einen kleinen Lebenstraum" erfüllen wird – für den sie das Weihnachtsfest mit ihren Liebsten sausen lässt.

Das ist ein Lebenstraum von Laura Wontorra

"Ich muss Weihnachten so ein bisschen vorfeiern, weil ich dieses Jahr über Weihnachten [und] Silvester im Urlaub bin", erzählt Wontorra in einem Clip, der bei Instagram veröffentlicht wurde. Doch es geht nicht etwa an den Strand, wie es bei so vielen, die rund um die Feiertage der Kälte entfliehen wollen, beliebt ist. Ganz im Gegenteil sogar. Freudig berichtet Wontorra, was geplant ist: Die Moderatorin macht sich ohne Begleitung auf den Weg in die Antarktis.

"Da bin ich glaube ich 21 Tage in der Antarktis auf dem Wasser unterwegs. Alleine, ganz mit mir alleine – ein bisschen Me-Time", erläutert Wontorra weiter. Sie freue sich schon sehr darauf. Vor Ort wolle sie dann das Jahr, in dem viel passiert sei, Revue passieren lassen.

Wontorra ist schon seit geraumer Zeit ein viel gesehenes Fernsehgesicht. Die 1989 geborene Moderatorin hatte sich anfangs vor allem im Sportbereich einen Namen gemacht, seit mehreren Jahren ist sie jedoch auch bekannt aus Shows wie "Ninja Warrior Germany", "Grill den Henssler" oder "Deutschland sucht den Superstar".