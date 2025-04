Film Laurence Fishburne spricht über Idee, in ‚Matrix 5‘ mitzuspielen: ‚Kommt darauf an…‘

Bang Showbiz | 07.04.2025, 09:00 Uhr

Die Rückkehr von Laurence Fishburne zu ‚Matrix‘ wird von äußeren Umständen abhängen.

Der 63-jährige Schauspieler spielte von 1999 bis 2003 den Morpheus in der Originaltrilogie, erhielt aber keine Antwort von den Produzenten, als er „seine Dienste anbot“ für den vierten Film. Er ist sich deshalb nicht sicher ist, ob es für den kommenden fünften Teil ein Comeback geben wird.

In der Sendung ‚The View‘ sagte er: „Es hängt von den Umständen ab, wer involviert ist, wie gut das Drehbuch geschrieben wurde, ob sie es mir anbieten.“ Am Ende des Tages ist es nämlich nicht seine Entscheidung, wie der Schauspieler hinzufügte: „Ich hatte für den vierten ‚Matrix‘ meine Dienste angeboten und sie haben nicht gut darauf reagiert. Es ist nicht so, dass ich nicht gesagt hätte: ‚Oh, ich würde meine Dienste gerne anbieten.‘ Aus welchem Grund auch immer, ist das nicht passiert, okay. Das ist die Wahrheit. Also werden wir sehen.“

Im Jahr 2024 kündigte Warner Bros. an, dass Drew Goddard den neuen Film schreiben und inszenieren wird. Es ist also das erste Mal in dem Franchise, dass weder Lana oder Lilly Wachowski hinter der Kamera stehen – obwohl erstere als ausführende Produzentin beteiligt ist. Details zur Handlung müssen noch enthüllt werden, aber der Chef von Warner Bros. Motion Pictures, Jesse Ehrman, hat bereits gesagt, dass die Geschichte die Fantasy-Welt voranbringen wird, ohne von dem abzuweichen, was das Cyberpunk-Franchise erfolgreich gemacht hat. Es ist auch noch nicht klar, ob Darsteller wie Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss – die in den vorherigen vier Filmen die Rollen von Neo bzw. Trinity gespielt haben – für den neuen Streifen zurückkehren werden. In einem Statement sagte Ehrman: „Drew kam mit einer neuen Idee zu Warner Bros., von der wir alle glauben, dass sie eine unglaubliche Möglichkeit wäre, die ‚Matrix‘-Welt fortzusetzen, indem er sowohl ehrt, was Lana und Lilly vor über 25 Jahren begonnen haben, als auch eine einzigartige Perspektive bietet, die auf seiner eigenen Liebe zur Serie und den Charakteren basiert. Das gesamte Team von Warner Bros. Discovery ist begeistert, dass Drew diesen neuen ‚Matrix‘-Film dreht und seine Vision dem filmischen Kanon hinzufügt, den die Wachowskis ein Vierteljahrhundert lang hier im Studio aufgebaut haben.“