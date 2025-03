Stars Tod von Gene Hackman und seiner Frau ist für Behörden ‚besorgniserregend‘ Die Behörden, die den Tod von Gene Hackman und seiner Frau untersuchen, haben zugegeben, dass die Umstände ihres Todes „nicht normal“ sind. Der Oscar-Preisträger und Betsy Arakawa wurden am Mittwoch (26. Februar) tot in getrennten Räumen ihres Hauses in der Nähe von Santa Fe aufgefunden. Und obwohl der Sheriff von New Mexico, Adan Mendoza, bestätigt […]