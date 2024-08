Nach 21 Ehejahren Leah Remini und Angelo Pagán lassen sich scheiden

Leah Remini und Angelo Pagán gaben sich 2003 das Jawort. (ncz/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 07:41 Uhr

Nach 28 gemeinsamen Jahren haben "King of Queens"-Star Leah Remini und Angelo Pagán ihre Trennung bekannt gegeben. In einem Statement erklären die Eltern einer Tochter, dass sie stolz darauf sind, wie sie die Situation miteinander meistern.

"King of Queens"-Star Leah Remini (54) und Angelo Pagán (56) gehen nach 21 Ehejahren getrennte Wege. Das gaben die beiden nun in einem gemeinsamen Statement auf Instagram bekannt. "Nach 28 gemeinsamen Jahren und 21 Jahren Ehe haben wir beschlossen, die Scheidung einzureichen", heißt es in dem Post. "Diese Entscheidung ist nach reiflicher Überlegung gefallen, und so schwer eine Scheidung auch ist, wir gehen sie mit einer positiven Einstellung an, weil wir wissen, dass es das Beste für uns ist."

Leah Remini und Angelo Pagán sind "stolz"

Sie seien "stolz darauf, wie wir diese Situation gemeinsam durchgestanden haben". Gleichzeitig seien sie aber auch traurig. "Wir haben einiges zu klären, während wir uns weiter in unsere neue Normalität hineinbewegen – in vielerlei Hinsicht immer noch zusammen und in manch neuer Hinsicht getrennt."

Auch auf den Trennungsgrund gehen die Eltern einer Tochter in ihrem Statement ein. "Wir sind schon seit so vielen Jahren beste Freunde. Wir feiern die Feiertage immer noch zusammen, sehen unsere Lieblingssendungen zusammen an und kommen als Familie zusammen. Die große Frage ist also: Warum?" Ihre Bindung sei stark, hätte sich aber zu etwas anderem entwickelt. Die beiden hätten sich "verändert, so wie sich Menschen verändern" und hätten sich "daran gewöhnt, Rollen zu spielen, die nicht mehr zu uns passen".

Weiter schreiben Remini und Pagán: "Wir finden, dass eine Ehe, die so lange gehalten hat und so viele schöne Erinnerungen hervorgebracht hat, vor allem die Erziehung unserer unglaublichen Tochter, etwas ist, das man feiern sollte. Aus unserer Sicht war diese Ehe ein großer Erfolg."

"So transparent wir möglich"

Es sei ihnen wichtig, mit ihrem Statement "so transparent wie möglich" zu sein. "Denn jahrelang haben wir unsere Ehe so öffentlich gemacht", heißt es. "Wir teilen dieses unbekannte Territorium mit euch allen, während wir unsere ersten Schritte in diese nächste Phase unseres Lebens öffentlich machen." Mit dem Statement teilte das Paar eine Fotocollage aus einem alten Bild und einem neueren.

Leah Remini und Angelo Pagán lernten sich 1996 in einem kubanischen Restaurant in Los Angeles kennen. Im Juli 2003 gaben sich die beiden in Las Vegas das Jawort, ein Jahr später wurde ihre Tochter Sofia (20) geboren. In einer eigenen Realityshow ließ sich das Paar sowohl bei der Hochzeit als auch der Geburt ihrer Tochter begleiten.