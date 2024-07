Ryan Reynolds und Hugh Jackman So überzeugten die „Deadpool 3“-Stars Madonna zur Zusammenarbeit Um sich die Rechte an Madonnas Song „Like a Prayer“ für „Deadpool & Wolverine“ zu sichern, sprachen Ryan Reynolds und Hugh Jackman persönlich bei der Queen of Pop vor. Die Sängerin gab nicht nur ihren Segen, sondern auch Tipps.