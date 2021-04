LeBron James: Boykott gegen „Space Jam 2“

25.04.2021 20:30 Uhr

LeBron James hat einen Shitstorm auf sich gezogen, nach seinem Tweet, in dem er öffentlich einen Polizisten bedrohte.

Diese Woche nutzte der LA Lakers-Spieler Twitter, um ein Foto des weißen Polizisten zu veröffentlichen, der den jungen Teenager Ma’Khia Bryant auf tragische Weise getötet hatte.

Mit den Worten „Du bist der Nächste #Rechtschaffenheitspflicht“, beschriftete er das Foto des fraglichen Officers, Nicholas Reardon. LeBron nahm dann den Tweet wenig später wieder von der Seite und gab eine Erklärung ab, warum er ihn löschte.

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY

— LeBron James (@KingJames) April 21, 2021