04.11.2020 19:08 Uhr

Leder ist DER Wintertrend 2020

Dieser Trend wird unumgänglich. Coole Lederklamotten haben das Zeug zum Nr.1-Wintertrend 2020.

Die Herbsttage sind vorüber und jetzt heißt es wieder warm einpacken. Ein Trend sticht für die kalte Jahreszeit in den Sozialen Medien jetzt schon heraus! Immer mehr Stars und Influencer verlieben sich in dieses Material – Leder!

Egal ob als Jacke oder unten drunter. Lederklamotten sind der Wintertrend 2020.

Kylie Jenner im Crop-Cape aus Leder

Wow, dieses Oberteil ist ein echter Hingucker. Bei dem exklusiven Teil handelt es sich um eine Art Crop-Cape aus dunklem, festem Leder. Das außergewöhnliche Fashion-Piece stammt aus der Frühjahrs-Kollektion des französischen Luxus-Labels Givenchy.

An Kylie Jenner (23) sieht das kurze Cape phänomenal aus! Man darf gespannt sein, ob sich dieser Trend auch auf den Straßen wiederfinden wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GIVENCHY (@givenchyofficial) am Okt 18, 2020 um 1:02 PDT

Hailey Bieber trägt nichts anderes mehr

Das Supermodel Hailey Bieber (23) ist begeistert vom neuen Leder-Trend. Sie trägt fast nicht anderes mehr. Egal ob als Jacke, als Mantel oder als Hose. Ja, sogar als Kleid.

Die Ehefrau von Justin Bieber (26) stahl ihren Followern vor Kurzem in einem schwarzen Lederkleid mit Schnürungen am Rücken den Atem. Das knöchellange Dress stammt aus der aktuellen Kollektion des polnischen It-Labels Magda Butrym.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) am Okt 19, 2020 um 4:58 PDT

Emma Chamberlain begeistert mit farbigem Leder

YouTube-Star Emma Chamberlain (19) präsentiert Leder von einer ganz neuen Seite. Das schwere Material muss nicht immer schwarz oder braun sein. Es geht auch bunt!

Der Internet-Celebrity begeistert in einer Kombi aus Hose und Mantel in Grün. So etwas sieht man wirklich nicht alle Tage! Beide Teile stammen im Übrigen vom Label Staud und wurden aus veganem Leder hergestellt.

Mit 470 Euro ist der Mantel sicherlich kein Schnäppchen, aber durchaus im Rahmen des Möglichen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von emma chamberlain (@emmachamberlain) am Okt 28, 2020 um 9:13 PDT

Rihanna sagt viel Leder ist mehr

Multi-Talent Rihanna (32) hat den Leder-Trend schon vor allen anderen erkannt. Mit ihrem Label Fenty brachte sie bereits im Februar ein cooles Lederhemd auf den Markt.

Statt sexy Crop setzt die Sängerin auf oversized Coolness. Das große, überlange Hemd aus glattem Kunstleder sieht extrem lässig aus. Um den Look weiblicher zu gestalten, kann man das Lederoberteil mit pompösen Schmuck kombinieren.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am Apr 4, 2020 um 7:34 PDT