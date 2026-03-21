Film ‚Left Seat‘: Richard Gere und Michelle Rodriguez starten Dreharbeiten in München

Richard Gere at City Harvest 2025 Gala - Avalon - April 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2026, 11:00 Uhr

Die beiden Hollywood-Stars stehen in den Bavaria Studios für den neuen Flugzeug-Thriller vor der Kamera.

Richard Geres und Michelle Rodriguez’ neuer Film ‚Left Seat‘ ist endlich in Produktion gegangen.

Fast ein Jahr, nachdem die Besetzung des ‚Pretty Woman‘-Stars und der ‚Fast and Furious‘-Schauspielerin bekannt gegeben wurde, haben die Dreharbeiten für den Flugzeug-Thriller in den Bavaria Studios in München begonnen.

Im Film spielt Rodriguez eine Pharmareferentin, die das Steuer eines kleinen Charterflugzeugs übernehmen muss, als der Pilot während des Fluges bewusstlos wird. Die weitere Inhaltsangabe lautet ‚Deadline‘ zufolge: „Sie muss sich auf die Hilfe eines Fremden (Gere) über Funk verlassen, um durch tödliche Stürme zu navigieren und das Flugzeug zu landen, bevor der Treibstoff ausgeht.“

James Weber Brown übernimmt eine kleine Rolle im Film. Regisseur Ben Younger (‚Bleed For This‘) inszeniert den Film basierend auf dem Drehbuch von David M. Crabtree und überarbeitet gleichzeitig das Skript. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ wurden Luftaufnahmen im Januar in den Anden in Südamerika gedreht. Der langjährige Mandalay-Präsident Jason Michael Berman fungiert als Produzent unter seinem neuen Banner A/Vantage Pictures.

In einer früheren Stellungnahme sagte er: „Ich freue mich, David M. Crabtrees brillantes Drehbuch zum Leben zu erwecken – ein intensives Kinoerlebnis, das wichtige Themen der menschlichen Erfahrung mit emotionaler Tiefe erforscht.“ Er betonte die Bedeutung, einen „echten“ Piloten am Steuer des Films zu haben, sowie zwei „außergewöhnlich talentierte Schauspieler“ im Cast. „Dass Ben Younger Regie führt und am Drehbuch arbeitet, wird das authentischste Erlebnis für unser Publikum schaffen, da Ben selbst Pilot im echten Leben ist, sowie ein brillanter Filmemacher und Drehbuchautor, der Filme mit unglaublicher Spannung und Herz kreiert“, schwärmte er.

Gere ist derzeit in der Paramount+-Serie ‚The Agency‘ zu sehen – einem Remake der französischen Serie ‚Büro der Legenden‘. Rodriguez – bekannt aus Filmen wie ‚Resident Evil‘ und ‚Machete‘ – wird voraussichtlich ihre Rolle als Letty im neuesten Teil der ‚Fast and Furious‘-Reihe, ‚Fast Forever‘, wieder aufnehmen.