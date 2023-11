Film Legend of Zelda: Film für Videospiel bestätigt

Shigeru Miyamoto - The Super Mario Bros screening LA 2023 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2023, 10:00 Uhr

Ein Film, der auf ‚The Legend of Zelda‘ basiert, ist in Arbeit.

Das klassische Nintendo-Spiel, in dem es um einen kleinen Jungen namens Link geht, der versucht, eine entführte Prinzessin vor einer bösen Macht zu retten, wird von Avi Arad und Shigeru Miyamoto produziert und Wes Ball soll Regie führen. Das wurde nun offiziell bestätigt.

Shigeru Miyamoto schrieb auf X, früher bekannt als Twitter: „Das ist Miyamoto. Ich arbeite seit vielen Jahren an der Realverfilmung von ‚The Legend of Zelda‘ mit Mr. Avi Arad, der schon viele Mega-Hits produziert hat. Ich habe Mr. Avi gebeten, diesen Film mit mir zu produzieren, und wir haben nun offiziell mit der Entwicklung des Films begonnen, wobei Nintendo selbst stark in die Produktion involviert ist.“ Der Produzent – der zuvor an Filmen wie ‚Spider-Man: Across the Spider-Verse‘, ‚Into the Spider-Verse‘, ‚No Way Home‘, ‚Far From Home‘ und ‚Homecoming‘ gearbeitet hat – beendete seinen Beitrag jedoch mit der Warnung, dass sich die Fans „etwas Zeit nehmen“ könnten. Er bestand aber auch darauf, dass er optimistisch bleibe, was das gesamte Projekt angeht. Er fügte hinzu: „Es wird einige Zeit dauern, bis es fertig ist, aber ich hoffe, Sie freuen sich darauf.“ Laut ‚Deadline‘ arbeitet ‚Jurassic World‘-Autor Derek Connolly am Drehbuch.