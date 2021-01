21.01.2021 16:37 Uhr

Legendäres Glastonbury-Festival erneut abgesagt

Im vergangenen Jahr sollte das Glastonbury-Festival ein großes Jubiläum feiern. Wegen Corona wurde daraus aber nichts. Auch 2021 kann das Event nicht stattfinden.

Eigentlich sollte 2020 das 50. Jubiläum des legendären Glastonbury-Festivals gefeiert werden. Doch das Großevent musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. 2021 kann der runde Geburtstag ebenfalls nicht nachgeholt werden. Die Veranstalter haben angekündigt, dass die Veranstaltung dieses Jahr erneut ausfallen wird.

„Zu unserem großen Leidwesen müssen wir verkünden, dass das diesjährige Glastonbury-Festival nicht stattfinden wird“, heißt unter anderem in einem am 21. Januar veröffentlichten Statement auf der Homepage der Veranstaltung. Man habe versucht, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, doch es sei mittlerweile klar, dass eine Austragung des Festivals nicht möglich sein werde.

McCartney und Swift wären ursprünglich dabei gewesen

Musikfans, die bereits eine Anzahlung für Tickets geleistet haben, können diese auf Karten für 2022 übertragen. Bis zum 31. Dezember 2021 kann aber auch eine Rückerstattung beantragt werden. Die nächste Ausgabe des Glastonbury ist nun für 22. bis 26. Juni 2022 geplant.

Im März 2020 hatten die Veranstalter das 50. Jubiläum erstmals absagen müssen. Das Glastonbury-Festival in England ist eine der weltweit größten Open-Air-Veranstaltungen. Unter anderem Megastar Paul McCartney (78), Pop-Prinzessin Taylor Swift (31) und der Rapper Kendrick Lamar (33) hätten auftreten sollen. Selbst Gerüchte um eine mögliche Reunion der britischen Kultband Oasis („Wonderwall“) auf dem Festival geisterten durch die Presse.

