Leigh-Anne Pinnock von Little Mix wird Mama

Leigh-Ann Pinnock und Andre Gray auf einem Event in London (wue/spot)

04.05.2021 21:03 Uhr

Die britische Sängerin Leigh-Anne Pinnock hat angekündigt, dass sie Mutter wird. Es ist das erste Kind für sie und ihren Verlobten Andre Gray.

Verliebt, verlobt, Baby auf dem Weg: Leigh-Anne Pinnock (29) und ihr Partner Andre Gray (29) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das hat die britische Sängerin, die Mitglied der Girlgroup Little Mix ist, auf Instagram öffentlich gemacht. Sie teilte mit ihren mehr als 6,5 Millionen Fans mehrere Bilder, auf denen deutlich ihr Babybäuchlein zu sehen ist.

„Können es nicht erwarten, dich zu treffen“

„Wir haben von diesem Moment so lange geträumt und wir können es kaum glauben, dass dieser Traum endlich wahr wird“, schrieb die 29-Jährige zu den Fotos. Auf einer der Aufnahmen ist auch Gray, der Fußballer ist, zu sehen. „Wir können es nicht erwarten, dich zu treffen“, freut sich die werdende Mutter.

Gray und Pinnock sind seit 2016 ein Paar und seit dem vergangenen Jahr miteinander verlobt. Die Bandkolleginnen der Sängerin gratulierten selbstverständlich in den Kommentaren. Perrie Edwards (27) erklärte, dass sie gar nicht damit aufhören könne, die Bilder anzustarren. Weiter erklärte sie unter anderem: „Ich liebe euch beide so sehr! Glückwünsche, meine wunderschöne Schwester!“ Jade Thirlwall (28) schwärmte nebst vor Freude weinenden Emojis: „Liebe euch so sehr. Schaut euch diese Familie an.“