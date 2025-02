Musik Leighton Meester kündigt Musik-Comeback an

Bang Showbiz | 21.02.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin will sich wieder ins Studio zurückziehen, um neue Musk aufzunehmen.

Leighton Meester will zur Musik zurückkehren.

Die ‚Gossip Girl‘-Darstellerin hat sich in den letzten Jahren auf ihre Schauspielkarriere konzentriert und in Filmen wie ‚The Weekend Away‘ und ‚EXmas‘ mitgespielt. Doch die 38-Jährige will möglichst bald zu ihren musikalischen Wurzeln zurückkehren.

Leighton, die 2014 ihr Debütalbum ‚Heartstrings‘ veröffentlichte, erzählt im Gespräch mit ‚E! News‘: „Es ist definitiv etwas, das ich weiterhin tun möchte und das mir wirklich Spaß macht. Aber ich habe mich in den letzten Jahren viel mehr auf die Schauspielerei und meine Familie und alles andere konzentriert.“

In naher Zukunft will sich die ‚Somebody to Love‘-Interpretin ganz der Musik widmen. „Ich schreibe ständig und habe auch schon ein bisschen was aufgenommen. Ich würde mich gerne im nächsten Jahr oder so ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Ich hatte so viel Spaß, als ich es gemacht habe. Die Tourneen haben wirklich Spaß gemacht“, schildert sie.

Jeder Song auf ihrem Album sei „ein eigenes kleines Abenteuer“. Leighton schwärmt: „Ich liebe es, dass dieses Werk draußen ist – selbst wenn ich es jetzt höre – mein 20-jähriges Ich hat es geschrieben, und es wandelt sich irgendwie und ändert seine Bedeutung.“

Die brünette Schönheit hatte zuvor verraten, dass die Corona-Pandemie ihre Pläne, neue Musik zu veröffentlichen, über den Haufen geworfen hat. „Ich habe einen Haufen Sachen geschrieben und aufgenommen und bin bereit, loszulegen“, verriet sie 2022 gegenüber ‚Cosmopolitan‘. „Es ist nur eine Frage, wann ich es veröffentlichen kann und wann ich Zeit dafür finde. Ich hatte es schon fertig und bereit, und dann kam die Pandemie… Und ich habe ein weiteres Kind bekommen.“