Neben Ehemann Adam Brody Leighton Meester spielt in zweiter Staffel von „Nobody Wants This“ mit

Leighton Meester wirkt an der zweiten Staffel von "Nobody Wants This" neben Ehemann Adam Brody mit. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.02.2025, 07:55 Uhr

Leighton Meester steht bald gemeinsam mit Ehemann Adam Brody vor der Kamera. Die Schauspielerin stößt zum Cast der zweiten Staffel der Erfolgsserie "Nobody Wants This" dazu, in der Brody die Hauptrolle spielt.

"Gossip Girl"-Star Leighton Meester (38) steht bald erneut gemeinsam mit Ehemann Adam Brody (45) vor der Kamera. Die Schauspielerin wird Teil der Besetzung der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Nobody Wants This", in der Brody die Hauptrolle spielt. Das berichtet das Branchenmagazin "Variety". Zudem soll Schauspieler Miles Fowler zum Cast dazustoßen.

Video News

Adam Brody spielt in "Nobody Wants This" den Rabbiner Noah, der sich in die Sex-Podcasterin Joanne (gespielt von Kristen Bell, 44) verliebt. Ebenfalls in der Serie zu sehen sind Justine Lupe, Sasha Roklov, Stephanie Faracy, Michael Hitcock, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Emily Arlook, Jackie Tohn, Sherry Cola und Shiloh Berman.

Serienschöpferin Erin Foster, auf deren eigenem Leben die Serie lose basiert, bestätigte die News auf Instagram und schrieb: "Millennials, gern geschehen. Nochmal." Leighton Meester soll in die Rolle von Abby schlüpfen, die als "Joannes Erzfeindin auf der Mittelschule, die jetzt eine Instagram-Mommy-Influencerin ist" beschrieben wird. Miles Fowler soll Lenny spielen, "Noahs Matzah-Ballers-Teamkollege, der mit Morgan verkuppelt wird".

Seit 2014 verheiratet

Leighton Meester ist vor allem durch ihre Rolle der Blair Waldorf in der Serie "Gossip Girl" bekannt. Seitdem war sie in verschiedensten Serien und Filmen zu sehen. Die Schauspielerin ist seit 2014 mit Adam Brody verheiratet, den sie 2010 am Set des Films "The Oranges" kennenlernte. Die beiden haben eine 2015 geborene Tochter und einen 2020 geborenen Sohn. Im Januar 2025 verlor die Familie ihr Haus in den verheerenden Bränden in Los Angeles.

Die erste Staffel von "Nobody Wants This" ist seit Ende September 2024 bei Netflix zu sehen und wurde prompt um eine weitere Staffel verlängert. Die Serie erhielt Nominierungen bei den Screen Actors Guild Awards, den Golden Globes und den Critics' Choice Television Awards, wo Brody als Bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie ausgezeichnet wurde. Die zweite Staffel soll noch im Jahr 2025 starten.