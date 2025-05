Stars Lemmy von Motörhead wollte Kim Wilde betrunken machen

Bang Showbiz | 24.05.2025, 08:00 Uhr

Der verstorbene Rocker versuchte einst, die Popsängerin in seiner Garderobe mit Wodka betrunken zu machen.

Laut Kim Wilde wollte Lemmy von Motörhead sie vor vielen Jahren in seiner Garderobe mit Wodka betrunken machen.

Die 64-jährige Popikone traf den legendären Rocker, der 2015 im Alter von 70 Jahren an Herzproblemen verstarb, in den Anfängen ihrer Karriere bei einer Musikveranstaltung. Wie Kim vor kurzem im Interview mit ‚The Big Issue‘ erzählte, füllte Lemmy, der bekanntlich Zeit seines Lebens gern zur Flasche griff, ihr Glas immer wieder auf, um seine jüngere Kollegin in einen Rauschzustand zu versetzen. Bevor die Sängerin jedoch vollkommen betrunken war, wurde sie von ihrer Betreuerin abgeholt, die damit verhinderte, dass der Abend vollends eskalierte. Die ‚Kids in America‘-Interpretin, die ihre Karriere 1981 im Alter von 20 Jahren startete, berichtete über das Treffen: „Einmal war ich mit Lemmy von Motörhead in seiner Garderobe, oh Gott. Er versuchte, mich mit Wodka betrunken zu machen. Er füllte es in einen Plastikbecher, also konnte man nicht sehen, wie viel darin war. Meine Aufsichtsperson […] zerrte mich da raus.“

Im Nachhinein ist sich Kim dennoch sicher, dass Lemmy entgegen der Sorgen ihrer Betreuerin nichts Böses im Sinn hatte. „Sie hätte mich niemals gelassen. Aber er war wirklich ein absoluter Schatz“, erzählt sie weiter.