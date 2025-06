Film Len Wiseman: ‚Ballerina‘ soll ein Franchise werden

07.06.2025

Len Wiseman würde es „lieben“, ein ‚Ballerina‘-Franchise zu gründen.

Der 52-jährige Regisseur hat kürzlich den Spin-off-Film ‚John Wick‘ inszeniert. Len hat nun verraten, dass er gerne weiter mit Ana de Armas zusammenarbeiten würde, die Eve Macarro spielt, eine Ballerina, die zur Attentäterin wird.

Auf die Frage nach der langfristigen Zukunft der Figur sagte Len gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich wollte, dass dieser Film der beste wird, der er sein kann, aber es ist schwer, sich nicht zu fragen. Wenn ich das gefragt werde, sage ich oft: ‚Nein, ich will abwarten und sehen, was passiert.'“ Ideen für mögliche weitere Streifen scheint der Filmemacher aber zu haben, denn er habe sich lange und intensiv mit der Figur beschäftigt. „Wenn man etwas entwickelt und so sehr in eine Figur eintaucht, muss man ihre Geschichte vor und nach dem Film, den man macht, aufbauen. So versteht man den Charakter wirklich, also habe ich das immer im Kopf.“

Auch das teilweise offene Ende von ‚Ballerina‘ gebe viel Freiraum für eventuelle Fortsetzungen. „Der Film endet absichtlich etwas zweideutig.“ Theorien darüber, wie es weitergeht, hat der Regisseur selbst, aber er will auch den Fans die Möglichkeit lassen, zu spekulieren. „Ich habe definitiv meine Theorie. Ich würde es lieben, wenn es weitergehen würde, und ich denke, es würde die Leute überraschen, wohin wir damit gehen würden.“