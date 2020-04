Lena Dunham (33) hat zweite Biografie geschrieben

Lena Dunham will eine zweite Autobiografie auf den Markt bringen. Die 33-jährige ‚Girls‘-Macherin, die ihre ersten Memoiren ‚Not That Kind of Girl: Was ich im Leben so gelernt habe‘ 2014 veröffentlichte, hat in einem Instagram-Livechat mit Model und Crawford-Tochter Kaia Gerber verraten, dass sie ein zweites Buch über ihr Leben fertiggestellt hat.

Quelle: instagram.com

Auch eine Sammlung von Kurzgeschichten ist laut Lena Dunham derzeit in Arbeit. Im Video erklärt sie: „Ich habe ein Buch mit Kurzgeschichten geschrieben, das bald herauskommt. Ich wollte das eigentlich veröffentlichen, aber dann kam das Leben… man muss dahin gehen, wo die Aufmerksamkeit landet. Ich war von einer Menge privatem Kram abgelenkt: Übergangsphasen und gesundheitliche Sachen, Trennungen, und deshalb dachte ich, ich muss das alles aufschreiben. Und es wurde eine Autobiografie.”

Nach zwei Jahren clean

Erst vor kurzem hat die Schauspielerin und Produzentin bekannt gegeben, dass sie seit stolzen zwei Jahren drogen- und alkoholfrei lebt. Anlässlich des bedeutenden Meilensteins veröffentlichte Lena einen emotionalen Post auf Instagram.

„Es ist ein Wunder, das ich nicht für selbstverständlich betrachten kann, egal wie sehr ich es auch versuche“, gesteht sie. „Vor zwei Jahren dachte ich nicht, dass ich nüchtern sein müsste. Aber eine leise Stimme in mir sagte ‚Lass es einfach einen Moment lang sein‘ und dann sorgten andere, lautere Stimmen dafür, dass ich weitermachte.“ (BANG)