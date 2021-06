Lena Dunham: Ihr neuer Lover ist Musiker

08.06.2021 13:48 Uhr

Lena Dunham soll mit dem peruanisch-englischen Musiker Luis Felber zusammen sein.

Die 35-jährige Schauspielerin ist scheinbar mit dem peruanisch-englischen Sänger Luis Felber, der professionell unter dem Namen Attawalpa bekannt ist, zusammen, nachdem sie ihn vor einigen Monaten in London kennengelernt hatte.

Lena Dunham bestätigt Beziehung

Berichten von „Page Six“ zufolge soll eine Romanze zwischen der Darstellerin und dem 32-jährigen Musiker entstanden sein, den sie bereits als den „König meines Herzens“ bezeichnet hat.

In dieser Woche bestätigte Lena Dunham, dass sie in einer Beziehung mit dem Künstler ist und enthüllte, dass ihr neuer Freund schon Lieder über das „Gesicht“ ihres Hundes geschrieben hätte.

Stolze Posting

Lena twitterte stolz: „Wenn es mir schlecht geht, kocht mein Freund leckere Pasta und schaut sich so viel bereits geschaute Folgen von BoJack mit mir an, wie ich nur will, geht mit dem Hund spazieren und erfindet Lieder über sein Gesicht. Im Januar hatte ich noch darüber getwittert, dass Männer im Grunde genommen gebratene Bohnen in menschlicher Form sind. Was ich jetzt sage ist, hört nicht auf daran zu glauben, bevor das Wunder geschieht, Kinder.“

Obwohl Dunham sich nicht direkt auf ihre Beziehung mit dem Künstler bezog, teilte sie einige von Felbers Arbeiten über ihren Instagram-Account, wobei auch das Musikvideos zu seinem ‚Yellow Fingers‘-Track zu sehen ist. (Bang)