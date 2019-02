Lena erklärt den Fehler mit dem H

Donnerstag, 21. Februar 2019 11:41 Uhr

Eigentlich möchte sie doch nur Lena heißen: Sängerin Lena Meyer-Landrut hat Probleme mit ihrem Namen.

Auch neun Jahre nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) haben manche Menschen immer noch Probleme mit dem Namen von Sängerin Lena Meyer-Landrut. „Mein Name wird zu 98 Prozent falsch geschrieben. Die meisten schreiben Landruth – wegen dem Vornamen Ruth“, sagte die 27-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Ich versuche seit fünf Jahren, einfach nur noch „Lena“ zu etablieren, aber es will nicht so richtig hinhauen.“

Neues Album in Sicht

Die Musikerin, die derzeit als Coach in der Sat.1-Musikshow „The Voice Kids“ zu sehen ist, tritt am Freitag beim deutschen Vorentscheid zum ESC auf. Auf ihrem neuen Album „Only Love, L“, das im April erscheint, kürzt Meyer-Landrut ihren Namen nur noch mit ihrem Anfangsbuchstaben ab. „Es wird immer kürzer, irgendwann hab ich gar keinen Namen mehr. Dann kann nix mehr schiefgehen“, witzelte die Hannoveranerin. (dpa/KT)