Lena Gercke: Das Kleid passt aber nicht mehr!

Lena Gerckes Schwangerschaftsbauch wächst und wächst und wächst – und das macht sich auch Kleiderschrank des Models bemerkbar. Auf einem aktuellen Instagram-Foto zeigt sich die hübsche Blondine in einem sommerlichen Flatterkleidchen in Leo-Optik – und muss dann selbst feststellen, dass das wohl nicht mehr so sitzt, wie vor den erfreulichen Baby-News.

Ganz schön kurz

Zu dem Spiegelselfie schrieb die 32-Jährige nämlich: „Wann ist dieses Kleid so kurz geworden?“ Ja, das sind wohl die handelsüblichen Nachteile an einer Schwangerschaft und einem kugelrunden Bäuchlein.

Mit ihrem Freund, Model Dustin Schöne, erwartet Lena Gercke ihr erstes Kind. Über den genauen Geburtstermin haben sich beide aber bisher noch nicht geäußert.