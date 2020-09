07.09.2020 09:12 Uhr

Lena Gercke: Familienfoto im Aufzug

Model und Neu-Mama Lena Gercke gewährt einen seltenen Einblick auf Instagram: Sie hat ein Familienfoto zu dritt veröffentlicht.

Model und Moderatorin Lena Gercke (32) ist Anfang Juli zum ersten Mal Mutter geworden. Der Vater von Töchterchen Zoe ist ihr Partner, Dustin Schöne (35). Nur selten teilt die 32-Jährige Fotos mit dem Mann an ihrer Seite oder ihrem Baby. Am Sonntag (6. September) hat Gercke auf ihrem Instagram-Account ein Familienporträt zu dritt veröffentlicht. Das Foto ist in einem Aufzug entstanden. Fotograf war Schöne selbst, der mit seinem Handy ein Spiegel-Selfie knipste.

Das Paar ist auf dem Schnappschuss leger gekleidet. Schöne trägt eine dunkle Hose und ein helles Hemd, dessen Ärmel er hochgekrempelt hat. Gercke ist in einem beigen Ensemble ihrer eigenen Marke gehüllt. Der Kinderwagen steht vor den beiden. „Die Familie“, lautet Gerckes Kommentar dazu, den sie auf Italienisch verfasst hat.

Quelle: instagram.com

(cam/spot)