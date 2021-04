Lena Gercke hat 20 Kilo zugenommen

20.04.2021 09:59 Uhr

Lena Gercke hat während ihrer Schwangerschaft einige Kilos zugenommen, doch damit hat sie kein Problem gehabt, schließlich ist das normal bei einer Schwangerschaft.

Die Laufstegschönheit und ihr Partner Dustin Schöne wurden erst im Sommer Eltern der kleinen Zoe und wie das in einer Schwangerschaft nun mal so ist, nimmt die Frau in der Zeit auch einiges zu – auch ein Topmodel.

Ehrliche Worte

Lena hat nun verraten, dass sie insgesamt 20 Kilo mehr auf den Rippen hatte. Mittlerweile ist das Model wieder gertenschlank, doch bei einer Fragerunde auf Instagram beantwortete Lena die Frage nach ihrem Gewicht während der Schwangerschaft ziemlich ehrlich mit der Angabe, dass sie „unglaubliche 20 Kilo“ zugenommen habe.

Sport kam zu kurz

Von diesen 20 hat Lena aber bestimmt noch nicht alle Kilos wieder runter, denn obwohl die junge Mutter ein Multitasking-Talent ist und ständig versucht, Familie und Job – zu dem sie schon wenige Monate nach der Geburt zurückkehrte – unter einen Hut zu bringen, gibt sie zu, dass eines noch immer ein wenig zu kurz kommt: Sport.

„Ich mache definitiv zu wenig! Ich versuche gerade wieder eine Regelmäßigkeit reinzubekommen und mindestens ein- bis zweimal pro Woche was zu machen“, so Gercke.