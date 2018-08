Lena Gercke: Ist das hier ein Wink mit dem Zaunpfahl?

Montag, 13. August 2018 14:20 Uhr

Lena Gercke postete ein Foto und sorgt damit für neue Liebes-Gerüchte. Gestern postete das Model ein Bild von sich und einem Unbekannten auf ihrem Instagram-Account und richtete zudem süße Worte an ihn. Nun fragt sich die Instagram-Welt: Ist das Model etwa frisch verliebt?

Aber in dem Post richtet sie ihren Geburtstagsgruß nicht an den Mann, mit dem sie ihr Bett teilt, sondern an den, dem sie ihr makelloses Gesicht anvertraut. Zu sehen ist Lena mit ihrem Make-up-Artist Benjamin Becher, wie sie ihre Köpfe aneinander schmiegen und verschmitzt in die Kamera lächeln. Obwohl die Instagram-Gemeinde aber weiß, um wen es sich auf dem Foto handelt, spekulieren dennoch einige, ob die beiden etwa ein Paar sind und die Kommentare einiger Fans des Models heizen die Gerüchteküche noch mehr an.

Quelle: instagram.com

Ein tolles Paar

Ein Fan schreibt zum Beispiel: „Ein tolles und hübsches Paar.“ Wie eng die beiden sich wirklich stehen, bleibt also unklar, aber sicher ist, dass Becher nicht nur ein gern gesehener Visagist im Hause Gercke ist, sondern auch bei anderen Promis durchaus Hoch im Kurs steht. Zu seinen Kunden zählt nicht nur Lena, sondern auch Modelkollegin Stefanie Giesinger.