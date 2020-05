Lena Gercke schiebt ’ne ruhige Kugel

Das ist ein Babybauch, der sich sehen lassen kann! Bei schönstem Sommerwetter und strahlendem Sonnenschein präsentierte sich an diesem Wochenende auch Lena Gercke in glücklicher Stimmung. Das Model tankte offenbar jede Menge Vitamin D in der freien Natur – zumindest lässt das ihr neuestes Foto auf Instagram vermuten.

Mit kugelrundem und schon ganz schön prallem Babybauch posierte Gercke für einen sommerlichen Schnappschuss in einem Wildblumen-Feld.

Quelle: instagram.com

Es hagelt Komplimente

Lena, die von ihrem Freund Dustin Schöne das erste Kind erwartet, hat sich für das Foto in ein enganliegendes Kleid geworfen, dass ihre Babykugel noch mal so richtig betont. Mit geschlossenen Augen genießt die werdende Mama die Sonnenstrahlen. Zu dem Bild schrieb das Topmodel: „Spring is here („Der Frühling ist da“).

Ihre Follower und prominenten Freunde sind begeistert. Influencer Riccardo Simonetti schrieb zu dem Beitrag der 32-Jährigen: „Voll schön“. Ein Fan kommentierte: „Wow, der Bauch steht dir so gut“. Ja, da kann man nur zustimmen!