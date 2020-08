02.08.2020 12:45 Uhr

Lena Gercke: Süßer Liebesbeweis an Tochter Zoe

Neu-Mama Lena Gercke schwebt im Mutterglück. Auf Instagram zeigt sie erneut ein niedliches Detail ihrer Tochter Zoe - inklusive süßem Liebesbeweis.

Seit 6. Juli 2020 sind Model Lena Gercke (32) und ihr Freund Dustin Schöne (35) Eltern einer Tochter namens Zoe. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account hat die Fernsehmoderatorin nun ein weiteres Mal einen Blick auf ihr Baby gewährt. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto, das Gerckes Dekolleté sowie ihre untere Gesichtshälfte zeigt, ist am unteren rechten Bildrand auch die niedliche kleine Hand ihrer Tochter zu sehen. Um den Hals trägt die Neu-Mama zudem einen süßen Liebesbeweis: An einer filigranen Kette hängt der Name Zoe.

Gerckes Promi-Follower sind von dem neuen Schnappschuss begeistert. So schreibt etwa ihr ProSieben-Kollege Steven Gätjen (47) zu dem Bild: „Toll. Herzlichen Glückwunsch […] Großartig. Das Beste“. André Schürrles (29) Ehefrau Anna (32) kommentiert: „Hallo kostbare ZOE, ich liebe übrigens diesen Namen“. Die Models Hana Nitsche und Yvonne Schröder schicken Emojis mit Herzen und Riccardo Simonetti (27) schreibt: „Schön dich kennenzulernen, Zoe“. Lena Gercke selbst hält es simpel, denn ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte: Sie setzt lediglich ein Herz-Emoji dazu.

(cam/spot)